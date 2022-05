Raphael ROSPIDE

Grâce à mon investissement, ma motivation et mon sérieux, je saurai vous apporter mes compétences et mes qualifications dans le but de vous donner pleinement satisfaction.

Travaillant dans une entreprise familiale, le respect du matériel et du personel est primordial pour perdurer à une productivité optimale.

De plus, la pratique du golf à un niveau satisfaisant (index 7.5) me permet de développer ma concentration et accroitre mon esprit de compétition.



Mes compétences :

Gestion administrative

Transport routier

Travail en équipe

Réglementation et organisation du transport

Organisation du travail

Sauveteur secouriste du travail

Attestation ADR exploitatnt/conducteur

Formation conduite sur route glissante