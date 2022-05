Raphael ROSSI

Forte de ses 1600 collaborateurs et de ses 178 agences, la Banque Populaire des Alpes, banque régionale et coopérative, est un acteur incontournable de l’économie du sillon alpin.

Nous affirmons au quotidien notre différence, notre dynamisme et notre esprit d’innovation en accompagnant les projets de nos clients qu’ils soient Particuliers, Professionnels, Entreprises ou Agriculteurs. Appartenant au Groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français (117 000 collaborateurs), nous vous offrons la possibilité d’une carrière nationale voire internationale dans le cadre d’une mobilité géographique choisie et accompagnée.



Intégrer la Banque Populaire des Alpes, c’est faire partie d’un groupe qui donnera un sens à votre parcours professionnel et les moyens de vos ambitions.



Révélez vos talents, prenez le cap BPA !





http://talentsalpesbanquepopulaire.fr/ #



Recrutement

Banque

Communication institutionnelle

Gestion de Carriéres

Développement commercial

Animation de formations

Droit social

Management

Pilotage d'activité

Analyse financière