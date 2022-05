Raphaël ROUCOU

Charpentier de métier avec une expérience de chantier solide et diversifiée, je travaille depuis 5 ans en alternance entre le bureau d'étude et l'encadrement des chantiers. Formé dans un premier temps à l'association ouvrière des compagnons du devoir, j'ai finalisé ma formation au centre permanent des conducteurs de travaux de Toulouse en partenariat avec la fédération compagnonnique des métiers du bâtiment.



Mon travail comprend: la lecture de plans, la conception / dimensionnement / métré des ouvrages, la création des modes opératoires et plans d'exécutions, la prise de cotes et vérifications des supports, l'approvisionnement des chantiers et l'encadrement des équipes, la relation avec les clients et architectes.



Mes compétences :

Construction bois

Suivi de chantiers

CAO

DTU, Eurocodes

Travail en équipe

Charpente bois

CACES cat. 9 et 3B

Relations clients