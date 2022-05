Raphael SAADOUN

Jeune diplômé de l'Ecole Centrale Marseille et ayant suivi un master Aéronautique et Espace, je me suis spécialisé dans l'aéronautique et le spatial.

Je suis maintenant à la recherche d'une mission ingénieur dans l'informatique scientifique, en langage Matlab, Python, C++, ou Java, dans le domaine de l'aéronautique ou du spatial.



Mes compétences :

Python Programming

Microsoft Office

Matlab

Solidworks

SQL

Microsoft Project

Java

CFM International CFM56 Engine

C++

C Programming Language