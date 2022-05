Raphaël SAMOUN

Business & Human Integration – BHI – est intégrateur d’applications Oracle.



Basée sur un pôle d’expertise autour de l’ERP Oracle JD Edwards, BHI développe une approche généraliste en parfait alignement avec le modèle global de Oracle, capable de coordonner des prestations sur l’ensemble des applicatifs proposés par l’éditeur : eBusiness Suite (Oracle Application), JDE, Siebel, CRM On Demand, Oracle Business Intelligence (OBI EE), Agile, UPK, etc.





Business & Human Integration bénéficie d’une passionnante expérience d’équipement d’Entreprises de Croissance en logiciels de gestion, dont le pragmatisme apporte certainement un enseignement intéressant à l’ensemble des organisations.



De l’écoute de nos Clients, nous avons retenu quelques grandes observations qui ont influencé le positionnement de BHI :



• Seul un enjeu business défini justifie un investissement informatique : c’est donc sous le prisme de l’ambition métier que l’approche et l’architecture logicielle / projet doivent déterminées.



• Si l’envergure d’un Editeur tel qu’Oracle apporte un réel gage de pérennité à vos investissements logiciels, la proximité d’un Partenaire permet de faciliter voire fluidifier les échanges entre le Client final et l’Editeur.



• Des équipes projets trop larges sont souvent à l’origine de difficultés de coordination.







Chez Business & Human Integration :



• Nos Consultants n'interviennent auprès de nos Clients qu’après avoir bien appréhendé leur contexte et ambition métier.



• Nous intervenons en respectant une méthodologie définie et partagée par l’ensemble de l’équipe, respectant un pragmatisme capable d'être force de proposition auprès de nos Clients.



• Nous sommes interlocuteurs de nos Clients, pour TOUTE question relative à Oracle : une demande de prestation, une demande relative aux licences, une facture à corriger, une question support (Service Request) en suspens, etc.







Contactez nous :



• En qualité de Client d’applications

• Dans votre réflexion d’équipement logiciel

• En tant que Consultant.



Téléphone : +33 1 83 62 12 23

contact@bhi-consulting.com



Mes compétences :

agile

Business

CRM On demand

Hyperion

Intégration

JD Edwards

Microsoft CRM

OBI

Oracle

Peoplesoft

Siebel

Siebel CRM