Raphael SAMPAN

Spécialisé dans le développement WEB



Langage de balise et de Programmation utilisés en PHP / AJAX / JQUERY / HTML / CSS / XML/ Cakephp



Base de données : MYSQL , Oracle (maitrise moyen )



langage de données : SQL et SQL pour le WEB



CMS utilisés : Joomla , Wordpress



Projet réaliser : développement du site webArray, eic-corporation.com et des platforms sociales et métiers



Formateur en web , Chercheur de nouvelles solutions en développement web pour améliorer mon travaille et son ergonomie.



Mes compétences :

MySQL

Wordpress

Html5

Cake PHP

Apache

Joomla

Développement php 5

PHP

Développement web freelance

XML

AJAX

Develoeppement mysql

Git versioning

Node.js

Freelance

CSS

SQL

Programmation

JQUERY

Développement web2.0 et logiciel

Mustache.js

Symfony2

Doctrine2

Twig

Business Intelligence

JSON

Cascading Style Sheets

Symfony

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

JavaScript

Apache Cordova

Ionic Framework

AngularJS

Développement mobile