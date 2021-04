Je dispose d'une solide expérience en management et en commercial.

Leader, autonome, endurant, organisé, flexible, je suis quelqu'un d'honnête.



A l'écoute et respectueux des autres, je suis un manager exigeant mais avant tout humain et bienveillant qui souhaite faire progresser les collaborateurs afin qu'ils s'épanouissent dans leur travail.



Positif, convivial, je suis dispose d'un très bon relationnel.