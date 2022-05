Raphael SCHWALLER

Bonjour,



Raphaël 29 ans.



Je suis quelqu'un de motivé et appliqué dans mon travail, toujours à la recherche de la nouveauté et la soif d'apprendre. Avec un sens de l'écoute, des responsabilités, rigueur et de l'autonomie

Bénévole dans des associations, j'essaie au maximum d'apporter mes savoirs faire pour aider avec toujours en tete l'objectif de toujours faire mieux.

J'adore le contact humain, le coté sociable étant si important dans notre société

Toujours l'esprit positif pour avancer. Prêt à affronter de nouveau défis



Mes compétences :

Création de site web

Informatique

Traitement d'images

Gestion de projet

Création Montage Vidéo

Gestion événementielle

Gestion de la relation client

Gestion Page Facebook, Twitter

Tri et gestion mail ou courrier

Maitrise de Excel, Word, Power Point

Pointage réglement sous logiciel financier

Gestion complete dossier litige

Classement et rangement de documents

Communication internet

Fournisseur : Appels d'offre , Commande et Bon de

Tres bonne maitrise de API CEMIS SAGE (Gestion, Fi

Traitement complet dossier client (Devis commande

Relance client

Accueil physique et téléphonique

Analyse et gestion de stock

Création Logo pour Entreprise - Association