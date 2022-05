Raphael SEIXAS

Depuis 2005 Technicien en inspection sur divers installlations :

Consuel sur tout type d installation tertiaires, industries et photovoltaique

Inspection periodique et initiale sur toute type d installation electrique

Diagnostic sur l adequation du materiel electrique en zone ATEX



Depuis mars 2014 responsable d un groupe de 6 personnes, mes axes de travail sont la production, la qualité et la sécurité de mon équipe . La relation client est un secteur de se poste que j aprécie. Le poste d encadrement complète mon poste de technicien actuel.



Mes compétences :

Organisation du travail