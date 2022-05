Raphaël SERAFYN

LOOKING FOR est une agence d'illustrations ou de perspectives appliquées à l'architecture commerciale, le design retail.

Notre production s'applique à tous les champs possibles des services et des commerces,

en intégrant les process métier du domaine d'activité de nos clients.



Notre expertise, outil d'aide à la création et à la décision :

- ILLUSTRATION DE PROJETS COMMERCIAUX OU ARCHITECTURAUX

- ILLUSTRATION DE DÉPLOIEMENTS COMMERCIAUX

- ANIMATION ET MOTION

- VISUALISATION EN 3D TEMPS RÉEL



Information et production disponibles sur



Mes compétences :

Direction artistique

Perspectives en architecture commerciale

Réalisation d'image 3D de concepts commerciaux

Gérant de la société LOOKING FOR

Illustrations en architecture commerciale