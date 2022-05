Raphaël SERPINET

Jeune plein d'ambition, dont le dynamisme n'est plus à prouver. Rêve de travailler pour les grands acteurs de l'industrie et de l'innovation. Disponible pour tout poste de débutant dans les études mécaniques ou de gestion industrielle. Envie d'apprendre auprès de vrais professionnels tout en apportant ma vision nouvelle ainsi que ma fraicheur. Très bon relationnel, convivialité et rigueur.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

C++

C Programming Language

Forge NxT 1.0

Ansys workbench

Moldflow