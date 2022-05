Raphael SIGRIST

Je suis jeune dynamique et fonceur.

je me suis specialisé dans l accessoire automobile (Car Styling)

je revents,monte,adapte et donne une garantie sur mes travaux.

-montage de jantes de toutes sortes et tous styles.

-montage de pneu high-tech ou pour tous les jours.

-vente,montage d accessoires d intérieurs.

-vente,montage et adaptation daccessoires extérieurs.

-performances

ma passion et mes connaissances aux service du client.

je parle francais et allemand



Mes compétences :

Carrosserie

Performance

Styling

Tuning