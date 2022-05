Raphael SOBIERAJ

Mon parcours m’a donné l’occasion de gérer le développement d’activités techniques à travers le pilotage de différents services, dans des entreprises internationales réputées pour leurs exigences.



Apres avoir exercé des responsabilités en tant qu’ingénieur travaux neufs, j’ai rapidement évolué vers la direction d’un service technique, avec comme responsabilités la gestion de la maintenance, des investissements (travaux neufs), du magasin central et de la sécurité/environnement. Au travers de ce poste, il m’a également été possible d’acquérir des compétences en gestion de production et process.



Depuis plus de 15 ans, je travaille ainsi dans un contexte multi technique me permettant de faire face à des complexités multiples.



Mon expérience s’est perfectionnée :



• Dans des domaines multi techniques.

• Dans des domaines industriels exigeants.

• Dans une culture d’entreprise accès sur les chiffres.

• Dans le domaine réglementaire



Au delà de mes compétences techniques, je crois avoir fondé mes succès sur :



• Une capacité d’analyse alliée à un esprit de synthèse.

• Un degré d’adaptabilité favorisant l’autonomie.

• Un pilotage pragmatique basé sur les résultats.



Aujourd’hui, en m’appuyant sur cette expérience, mon objectif d’évolution est de venir compléter, diversifier et renforcer mon parcours professionnel au travers de nouveaux chalenges, avec de nouvelles responsabilités dans des domaines d’activités nouveaux.



Mes compétences :

Gestion de projet

Environnement (ISO 14001)

Word Class Manufacturing

Gestion magasin (pieces detachées, consommables)

Direction technique

Sécurité (OHSAS 18001)

Méthodologie de travail (5S, 5 Why, 10 étapes)

Gestion de production

Gestion budgétaire

Management