Au terme de trois années d’Ecole d’Ingénieur Spécialisé en mécanique et à la suite d'une mission d'intérim à la SNECMA Paris, j'ai la chance d'avoir été embauché chez Thales Alenia Space à Cannes en tant que responsable sous système mécaniques.

Cela me permet ainsi de rester orienté vers le monde de l’aéronautique et du spatial, qui plus ai, dans une entreprise i-tech leader du domaine



Mes compétences :

Catia v5

Patran - Nastran

Visual Basic for Applications

Hyper Mesh

Microsoft Office