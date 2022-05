Raphaël THÉBAULT

C'est en 2003 que je créer l'atelier Opus décor. Après quelques années dans le commerce et le bâtiment, je me forme au métier de peintre en décor aux beaux arts de Rennes. De fil en aiguille je découvre d'autres techniques de décoration comme la mosaïque les effets de matière et la mise volume.

Actuellement mon atelier évolue dans les domaines de la fresque, la sculpture, la mosaïque d'art ou la fabrication d'objets factices à destination de clients particuliers, d'entreprises, d'artistes ou de collectivités, intervenant partout en France.



Mes compétences :

Sculpture

Mosaïque

Fresques

Conception 3D