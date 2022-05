Raphael THIVILLIER

La prévention des risques professionnel ainsi que la santé et la sécurité au travail doivent être au cœur des préoccupations de l'entreprise moderne et responsable.

Directement liée au domaine des ressources humaines, la démarche de prévention des risques professionnels est transversale dans l'entreprise et doit mettre en exergue le mot "HUMAINES" souvent oublié dans le terme "ressources humaines".

Il s'agit donc bien d'une démarche à part entière qui doit être intégrée au même titre que toutes les autres démarches stratégiques ou aux politiques de l'entreprise.

Une politique de santé et sécurité au travail est indispensable à une entité pérenne et responsable. Elle garantie souvent un climat social serein et le maintien des salariés en poste.



Spécialisé dans le secteur médico social, ma mission est d'accompagner votre structure/entreprise à la montée en compétence sur les thématiques de Ressources Humaines et de santé, sécurité au travail.



Mes compétences :

Relations humaines

Autonomie professionnelle

Animation d'équipe

Développement des compétences

Animation de groupes

Animation de formations

Conduite de projet

Ecoute

Management

Accident du travail

Prévention des risques professionnels