Raphaël TIQUET

Actuellement stagiaire au poste de Commercial Sédentaire chez Normation.



Créée en 2010, Normation est une startup spécialiste des infrastructures informatique, domaine extrêmement complexe et sensible au sujet duquel Normation à élaboré une vision particulièrement novatrice.

Mon rôle au sein de cette jeune entreprise et de développer son porte feuille client et son activité dans son domaine.



Mes compétences :

Vente directe

Maintenance informatique

Gestion de la relation client

Prospection commerciale

Ecoute

Organisation

Social media

Salesforce