Après une expérience de manager dans l’hôtellerie de luxe et la restauration, je souhaite donner un nouveau cap à ma carrière professionnelle.

J’ai un réel intérêt pour le métier de commercial et un goût certain pour le travail de terrain. Mes grandes capacités d’intégration et d’adaptation seront un atout dans les missions qui me seront confiées.

Prêt à m'investir dans un projet professionnel de qualité, aux responsabilités larges et variées, j’ai acquis, à travers mes expériences professionnelles, une capacité d'écoute, de conseil et d'adaptation qui m'a permis de répondre spécifiquement aux besoins des clients.

Je suis un collaborateur organisé, tenace, impliqué et investi, ayant également le sens du travail d’équipe.

Ma rigueur et mes qualités relationnelles alliées à une excellente présentation et un sens du service me permettront de représenter parfaitement votre société et vos partenaires auprès de votre clientèle.



Je reste à votre entière disposition pour plus d’informations et pour discuter de vos besoins.

Dans l'attente d'une future collaboration, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Raphael TREUSSART



Mes compétences :

Dynamisme

Ambition

Sens de l'analyse

Sens des responsabilités

Relationnel

Dynamique

Réactivité

Autonomie professionnelle

Autonomie

Créativité

Autonomie commerciale

Sens de l'initiative

Facebook

Réseaux sociaux professionnels

Réseaux sociaux

Microsoft Office

Microsoft Outlook

Réception Hôtellerie

Réceptionner les stocks

Organisation d'évènements

Organisation du travail

Organisation

Achats

Gestion des achats

Contrôle-commande

Recrutement

Réalisation de devis

Devis

Planification

Encaissement

Service à la personne

Accueil de groupes

Accueil du public

Accueil des clients

Accueil physique et téléphonique

Accueil

Facturation

Suivi clientèle

Suivi des fournisseurs

Suivi commercial et administratif

E-commerce

Commercialisation

Stratégie commerciale

Techniques de vente

Vente

Négociation commerciale

Gestion clients

Négociation

Gestion de la relation client

Gestion des stocks

Téléprospection

Prospection de clients

Prospection commerciale

Prospection

Emailing

Mailing

Développement commercial

Promot