Raphaël TURGIS

Depuis 2015 : TEFAL - Groupe SEB : Chef de Projet Innovation Recherche Revêtement Formulation et application de divers types de revêtements (fluorés, céramiques...), Chimie des polymères, chimie du solgel, chimie analytique (IR, DSC, ATG, scratches tests...)



2013 - 2015 : CNRS / Institut de Chimie Séparative de Marcoule : Conception et développement de liquides ioniques fonctionnalisés pour l'extraction et le recyclage des métaux stratégiques



2012 - 2013 : Université Montpellier / Institut de Chimie Séparative de Marcoule : Extraction et recyclage de terres rares en milieu liquide ionique.



2010 - 2012 : Commissariat à l'Energie Atomique de Marcoule / Institut de Chimie Séparative de Marcoule : développement de nouveaux composés organiques pour l'extraction de l'uranium des milieux phosphatés



2006 - 2009 : Thèse à l'Université Paris-Sud Orsay : Synthèse organique en phase aqueuse.



2006 : Stage à l'Université de Freibourg (Allemagne) dans le cadre de l'étude des fluides supercritiques dans les réactions de synthèses organiques.



2005 Stage au Laboratoire de Chimie Moléculaire et Environnement (LCME) de l'Université de Savoie : Etude du réarrangement de Beckmann en milieu liquide ionique selon des méthodes non conventionnelles d'activation : ultrasons et microondes



2004 : Stage au LCME : étude d'une réaction d'aza Diels Alder dans les liquides ioniques



2002 : Obtention de DUT de chimie de l'Université de Rouen



Mes compétences :

Chimie organique

Chimie verte

Gestion de projet

Ultrasons

Liquides ioniques

Chimie Séparative