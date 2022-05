Raphael VIAN

En charge de la direction du pôle social média chez Starcom, groupe Publicis, je n'ai de cesse de rappeler qu'aujourd'hui chaque individu, internaute, est au coeur de l'ensemble des campagnes. Qu'elles soient médias, ou publicitaires, les dispositifs ne peuvent se passer de la rayonnance que les internautes leurs accordent. Positifs ou négatifs, il faut faire parler.. NON. Il fait faire participer et surtout adhérer.

Les CM seront les futurs CR et DA digitaux de demain et c'est comme ça que mon équipe a été créée

1 Social média manager, responsable des stratégies opérationnels et 6 "GOLD" CM qui donnent corps aux marques sur les réseaux sociaux.

Le pôle gère la présence et la stratégie social média de

- M&M's

- Snickers

- Coca-Cola Rouge / Zéro / Light

- Fanta

- Powerade

- Sprite

- Honda Moto

- BlackBerry

- Heineken

- Desperados

- DSP

- Pelforth

- Charles et Alice

- Snickers

- Sage (B to B)



Toujours disponible pour faire évoluer le métier ou échanger des idées, mon but est de faire évoluer la perception du social média pour mettre l'internaute au coeur des dispositifs média.



Mes compétences :

Créativité