Raphaël VIEUX

UNE EXPERTISE MARQUE, PRODUIT ET INNOVATION POUR SERVIR LA CROISSANCE DE L'ENTREPRISE.



Des best practices issues de plus de quinze années d’expérience en marketing et communication, pour des marques internationales B2C à forte valeur affective : parfums, cosmétiques, maroquinerie, mode, sportswear, électroménager, puériculture.



Expertise en création de valeur à travers le produit et la marque :

- Identification des leviers de développement business, planning stratégique

- Optimisation du portefeuille produits

- Optimisation du process de développement produits

- Management de l'Innovation

- Développement de l'offre IoT / objets connectés

- Analyse de la valeur

- Lancement et revitalisation de marques, création de préférence de marque.



Habileté à identifier et collaborer avec les acteurs clés, impliquer différents départements autour d'un projet, motiver des équipes pluri-disciplinaires et produire des résultats.