Raphael VIGNAT

Mes compétences :

 Contrôler les conformités des matières premières

 Réaliser la programmation des centres d’usinage.

 Réaliser les maintenances de premier niveau.

 Régler les centres d’usinage.

 Optimiser et appliquer les consignes de sécurité

 Démarrer en production les nouvelles pièces.

 Assurer la production : qualité, et delai

Gestion d'équipe

 Travailler en équipe et passer les consignes.

Mazak, Heidenhain et connaissance FAO Mastercam