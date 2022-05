Raphaël VIGNON-DAVILLIER

Responsable Sécurité programmes:

- Garant de l'homologation sécurité des systèmes en développeement

- Suivi des Etudes sécurité en supportant aux architectes sécurité

- Mise en place du suivi des vulnarbilités système



Analyses de risques sur des systèmes complexes (tel que Galileo)

- Définition d'une méthode standard pour le programme à base d'arbre d'attaques et de recherches systématique de vulnérabilités approuvée par les organismes de la commission européenne

- Spécification de cette méthode afin qu'elle soit la référence sur l'ensemble des programmes spatiaux européens

- Utilisation des référentiels: Critères Communs, EBIOS, ISO27K & CRAMM

- Spécification d'un outil de support aux Experts de sécurité répondant à la méthode



Management d'équipes sur de gros programmes (tel que Galileo)

- Management d'une équipe de 10 Experts Sécurité (coaching, planification, entretiens d'objectifs, embauche)

- Gestion de Lots projets dans un contexte client complexe et difficile

- Gestion d'un profil de charge d'environ 7Meuro sur 4 ans



TCS FRANCE: Méthodes & Outils d'Analyses de risques

Animation du Groupe de Travail initié par la DT SSI afin d'harmoniser les processus d'analyses de risques utilisés par les différents secteurs avec pour objectifs :

- d'obtenir la garantie que les mêmes processus et standards sont appliqués

- de garantir aux clients une homogénéité dans les analyses de risques

- Reprise des travaux menés sur Galileo avec pour objectif de définir un standard & une méthode interne TCS en accord avec les besoins clients

- Spécification d'un outils d'analyse de risque TCS

- Participations au club EBIOS



THALES groupe: Membres de groupes de travail

Participation aux groupes de travail initié par la DT SSI TCS & DT groupe:

- Sur la mise en place d'outils de modélisation des analyses de risques appliqués sur les systèmes.

- Sur la normalisation des processus d'analyses de risques système dans le référentiel Thales



Mes compétences :

EBIOS

Management