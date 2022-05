Expert comptable avec 13 ans d'expérience en tant que chef comptable et responsable administratif pour des cabinets d'expertise comptable je recherche un poste similaire. Mes principales qualité sont la rigueur, la discipline et l'organisation. De plus ma faculté d'adaptation, mes qualités d'écoute, ma grande capacité de travail complètent mes connaissances solides.



Mes compétences :

Fiscalité

Droit social

Comptabilité

Organisation