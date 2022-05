Raphael ZEKRI

Actuellement en recherche d'emploi, je souhaite mettre à profit ma formation d'ingénieur en Electronique et Informatique Industrielle à Polytech'Grenoble et mon expérience dans le domaine de la micro-électronique acquise grâce à l'apprentissage.



Mes différentes expériences professionnelles et personnelles m'ont permis :

- De développer une bonne capacité à communiquer et travailler en équipe,

- D'appréhender les problèmes liés à la défectivité et à la variabilité des procédés de fabrication dans le domaine industriel,

- D'acquérir d'excellentes compétences en optique, en métrologie (scatterométrie et microscope à balayage électronique) et en programmation informatique (C, VHDL, Matlab),

- De maitriser les outils et techniques de composition musicale assistée par ordinateur.



Les principaux métiers pour lesquels je souhaiterai apporter mes compétences sont:

- Ingénieur en conception et programmation de systèmes embarqués

- Ingénieur R&D ou Procédés appliqué aux nanotechnologies

- Ingénieur en programmation et traitement de données



Mes compétences :

Recherche et Développement

Photolitho

Électronique

Informatique

Ingénierie

Programmation

C

MATLAB

VHDL