Raphaeline RAVAOHARIMANANA

J ai effectué + de 25 ans d enseignements physique chimie au collège public de l 'étranger et 3 collèges à la REUNION A TITRE CONTRACTUELLE remplaçante congé de maternité - congé maladie et expériences scientifiques au laboratoire au collège de service public des professeurs titulaires physique chimie .

Apres avoir validé tous mes diplômes étrangers UNIVERSITE DE LA REUNION VAE VAP 85 2014/2015 Bac + 3 Lettres et Sciences Humaines Sociales Parcours S ciences de l Education