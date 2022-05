Raphaella LAMBROS

Je suis étudiante en Master 1 Science et Ingénierie du Médicament sur la faculté de pharmacie de Grenoble (master professionnalisant, spécialisé dans la santé, à l'interface entre biologie et chimie) ; et à la recherche d'un stage intégré dans ma formation pour une durée de 2 à 5 mois, à compter du 1er Avril 2020, dans le domaine du contrôle, assurance qualité et réglementation du produit.

Rejoindre le monde de l’industrie pharmaceutique oui cosmétique constitue depuis toujours un objectif qui me pousse à dépasser mes limites. Grâce à mes connaissances scientifiques théoriques et expérimentales, vos équipes peuvent me confier une mission en autonomie et profiter d’un regard neuf. Consciencieuse de fournir un travail de qualité et déterminée à mener à bien les projets entrepris, je saurai m’adapter rapidement et promouvoir au mieux un esprit d’équipe.



Mes compétences :

Bonnes Pratiques de Fabrication

Création de protocoles scientifiques

Enzymologie

Chimie de synthèse organique

Formulation galénique

Contrôle qualité