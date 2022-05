Raphaëlle ASSA

ARA, urbanisme, architecture et paysage



Paysage et Urbanisme

Je travaille actuellement sur des projets de renouvellement urbain dans de petites communes rurales du nord du Morbihan et sur le SCoT du pays du Roi Morvan. En collaboration avec d'autre indépendant, sociologue, écologue, paysagiste, ingénieurs nous menons ces études avec un regard croisé. Nous proposons pour accompagner les projets de la concertation publiques avec les habitants et les personnes publiques associées. Nous avons mis en place des ateliers de travail pour que la population nous donne la vision à travers leurs usages de leur lieux de vie, pour faire de la pédagogie et pour aider à ce que le projet devienne leur projet!



Architecture

Je conçois tout sorte de projets, du plus petit comme l’aménagement de votre cuisine, de votre chambre ou au plus atypique comme une cabane, une niche un abri, un refuge… jusqu’à l’agrandissement ou la réhabilitation d’un bâtiment ou encore celui d’une vie comme vôtre maison, entreprise… Toujours dans une démarche environnementale.









Mes compétences :

Architecte

Architecture

Concertation

Conseil

Construction

Graphisme

SCOT

Urbanisme

Urbanisme & Paysage