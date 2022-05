Raphaelle BREA

Possédant plus de 10 ans d’expérience en qualité de Chef de Publicité, j'ai toujours su mener à bien les différentes tâches qui m'ont été confiées : La découverte et l'analyse des besoins clients. Le suivi et le développement de clients avec objectif de performance...

Ayant obtenu récemment le titre professionnel de Web Designer , j'ai peu acquérir des connaissances complémentaires sur les pratiques, les techniques et les outils du web.

Aujourd'hui, je désireuse de donner un nouvel essor à ma carrière.



Mes compétences :

Dynamique

Négociation commerciale

Rigueur

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Esprit d'équipe

Goût du challenge

CMS Wordpress - Prestashop

Connaissance des languages HTML - CSS - PHP - JAVA

Logiciels: Photoshop - Illustrator - Indesign - Pr

Conception / Diffusion de supports de communicatio