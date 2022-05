Raphaelle CANEELE

Compétences :



- Forte capacité d'écoute et faite preuve d'enthousiasme et de persévérance.

- Etat d'esprit commercial, sens de l'organisation et de la communication,

- Expérience à l'étranger et une sensibilité aux problématiques interculturelles

- Anglais courant





Actuellement Responsable Grands Comptes dans le domaine de l'industrie, je suis chargée de déployer la politique de mobilité internationale pour la zone NAM/LATAM ainsi que la zone EMEA.



La dimension internationale et interculturelle de ma mission présentent des challenges quotidiens qui nécessitent une capacité à comprendre les différentes visions et situations dans des contextes très hétérogènes et non familiers.

Il s'agit de faire preuve d'empathie, d'humilité et d'écoute afin de pouvoir agir, convaincre et manager les équipes sur place.



La dimension humaine est très importante dans le domaine de la mobilité internationale et très stratégique pour l'entreprise. De plus, ce domaine est passionnant dans la mesure où il recouvre de multiple sujets (gestion des compétences, gestion et optimisation des processus, conseil aux RH et Managers locaux, gestion administrative, calcul de rémunération, logistique (transports maritimes, routiers, aériens), remote management, droit du travail, de l'immigration, de la sécurité sociale, fiscalité, scolarité, immobilier, etc. ).



