Raphaëlle CHAZOT

Issue d'un parcours scolaire atypique j'ai tout d'abord été formée aux techniques de commercialisation lors de mon D.U.T à Valence, puis au management lors de ma licence en Estonie. Par la suite j'ai intégré l'école ESCD 3A afin de me confronter aux réalités du monde de l'humanitaire. Enfin, j'ai eu l'opportunité de réaliser mon master 2 en partenariat avec Sciences Po Aix dans le cadre d'un double diplôme en Intelligence Economique mais également en Relations Internationales et Actions Humanitaires.



Dynamique et énergique j'ai eu l'occasion au cours de mes expériences professionnelles de contribuer :

- A l'organisation de la première convention régionale de la Croix-Rouge française en Rhône-Alpes en 2014 au cours de mon alternance à Direction Régionale Rhône-Alpes.

- A la rédaction d'un mémoire concernant le principe de la neutralité au sein de la Croix-Rouge française et des limites de l'humanitaire au sens large, dans le cadre de mon diplôme de Sciences Po Aix, validé avec une mention Bien.

- A la mise en place de projets au sein de Village Pilote, une ONG sénégalaise

- A l'organisation de récoltes de fonds pour une banque alimentaire québécoise.



Par ailleurs, mes expériences internationales, dans le cadre professionnel et personnel, m'ont amené à découvrir de nombreuses cultures en Asie, en Amérique, au Moyen-Orient, en Europe, au Maghreb ainsi qu'en Russie. Cette richesse m'a offert la capacité de m'adapter à des environnements divers et variés ainsi que de maîtriser l'anglais et l'espagnol.



Mes compétences :

Sphinx Software

Microsoft Publisher

Microsoft Access

Adobe Indesign