Raphaelle CHMURA

Spécialistes de toutes les communications, les Iscomiens débordent d’idées, s’adaptent, sont audacieux et efficaces!



Entreprises, agences, créateurs, PME, associations: vous avez des projets, des stages ou junior entreprises à proposer? Vous avez cliqué au bon endroit, au bon moment et auprès de la bonne personne...n’attendez plus, contactez moi!



Mes compétences :

Art

Communication

Distribution

Enseignement

Evénementiel

Grande distribution

Italien

Management

Médias

Presse

Publicité

Relations Presse

Relations publiques

Sport

Stratégie