Bonjour,



Aimer le travail bien fait est une motivation qui se suffit à elle-même.



Diplômée d'un Master II dans le secteur de Ressources Humaines, certifiée MBTI et 16 PF (des indicateurs de personnalité), formée à la PNL, sur les risques psychosociaux, à l'entretien d'explicitation et à la pratique du bilan de compétences, je me suis spécialisée dans la gestion des carrières, en arrivant à Marseille, en 2000.



Je dispose d’outils permettant de vous orienter vers la juste place, au regard des exigences du marché socio économique et de vos aspirations.



A ce titre, je propose aux salariés souhaitant faire un bilan ou vivant une phase de transition, un accompagnement sur mesure permettant l’émergence des atouts et du potentiel de chacun, afin d'éclairer des solutions pertinentes.



Née en octobre 2011, ma société, CAREER CONSULTING, dispense :

- Des Bilans de Compétences et des bilans de carrières

- Des accompagnements VAE

- L'analyse des compétences

- Des entretiens de repositionnement



Je vous invite à visiter le site du cabinet :Array.



Vous avez besoin de conseils concernant votre carrière, vous souhaitez prendre un tournant, ou valider vos acquis, je suis à votre disposition.



Cordialement,

Raphaëlle COLOMBET,



Mes compétences :

Développement commercial

Animatrice de séminaires

Conseil en formation et process RH

Ingénierie de formation

Bilan de compétences / VAE

Outplacement Reclassement

Qualité

Bilan professionnel

Accompagnement

Formation

Informatique

Risques psychosociaux