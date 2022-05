Raphaëlle DE FOUCAULD

Co-créatrice des Fol-lovers : le jeu des couples heureux et de ceux qui veulent le devenir découvrez et achetez le jeu surArray



Conseillère conjugale et familial, formée en psycho-sexologie : accompagnement de couples (améliorer la communication, gérer les conflits, comprendre sa sexualité, accepter l'autre différent) Rendez-vous sur skype et à MontréalArray



Co-fondatrice et co-gérante de la SARL "2heurespour...",

Conception, commercialisation et animation d'atelier/formation en relations humaines pour adultes, adolescents et jeunes enfants.



Conférences :

- L'affectivité et la sexualité des jeunes aujourd'hui

- conciler rythme personnel et rythme familial

- vivre son couple au positif

www.2heurespour.com











Mes compétences :

Conseil

Ecoute

Formation