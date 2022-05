Bonjour,



Après une expérience réussie dans la presse quotidienne (Amaury Medias), j’ai commercialisé avec succès de nombreux sites Internet chez Horyzon MEDIA.



Au bout de 8 mois de ventes, pour le développement du pôle annonceurs et de l’ensemble des petites agences, j’ai augmenté le CA de + 700 000 € (affirmation démontrable !)



Aujourd’hui en poste chez Boursorama depuis mai 2011, pour le développement des pôles annonceurs (services – institutionnel – automobile), et des centrales d’achat : Iprospect, Vizeum & GroupM.

Dynamique et motivée, j’apprécie les challenges. Je sais m’adapter et apprends rapidement dans les différents champs de compétences exigés par mes métiers successifs que j’ai su mettre à profit.



Je sais être persuasive et réactive.



Ce qui me motive actuellement c'est d'apprendre et encore apprendre, apporter des solutions de communication, toujours dans le domaine digital.



Rencontrons-nous, je vous communiquerai les éléments chiffrés !



Raphaëlle DORMEUIL

06 23 82 32 72

rdormeuil@yahoo.fr



Mes compétences :

Communication

Digital

dynamique

Rigoureuse