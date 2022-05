Raphaelle FOISNEAU

Raphaëlle Foisneau – Consultante

Communication interne et événementielle



Titulaire d’une maîtrise en droit des affaires et fiscalité et d’un DESS de Banques et Finances

23 ans d’expérience, dont 10 en agence : Market Place et Auditoire (Groupe TBWA)





- Recommandations stratégiques - conception d’événements : conventions, séminaires, événements grand public

- Conception-rédaction d’outils de communication : plaquettes, journaux d’entreprise, sites web, communiqués de presse

- Rédactrice en chef sur les événements et supports audiovisuels : ligne éditoriale, interviews…

- Recherche et gestion d’intervenants : journalistes, experts, benchmark…

- Animation de conventions, séminaires et groupes de travail



Quelques références clients :

Accor, Alstom, Areva, Antalis, Aviva, BNP- Paribas, Caisses d ’Epargne, Coca-cola, Eulia, Faurecia, France Télécom, Goodyear, HSBC, Lacoste, LCL, Ligue Nationale contre le Cancer, Mc Do, Michelin, Ministère de l’Education Nationale, Monoprix, Orange, La Poste, Ratp, Renault, Renault Trucks, RTE, Sncf, Sanofi-Aventis, Société Générale, Sodexo, Sofinco, Spie batignolles, Valeo, Veolia, Vinci Energies...