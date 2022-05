Raphaëlle JURADO

Je peux dire que je suis Sérieuse, Rigoureuse, Motivée, Attentive, Soignée dans mon travail, Autonome,Responsable, Créative, Passionnée, Ponctuelle.



J'ai des connaissances et compétences dans les domaines administratif, comptabilité, gestion, la fidélisation de la clientèle, la mise en place de procédure.



Je m'investis au maximum dans mon travail,

J'apprécie contribuer à l'amélioration du travail (méthode de travail, documents) et partager l'ensemble des connaissances et savoirs.



Mes compétences :

Informatique

Documents liés à la vente de véhicules

Windows 8 et 8.1

Windows 7

Carte grise

Accueil physique et téléphonique

Antivirus

Relation fournisseurs

Relations clients

Suivi des fluides frigorigènes (climatisatoin)

Gestion de la caisse

Comptabilité générale

Secrétariat

Facturation

Logiciel MiSIV

Microsoft Access

Microsoft Excel

Gestion et suivi (stocks, commandes, inventaire)

Microsoft Word

Logiciel WCOMPTA Cogéti

Logiciel WCONTACT Cogéti

Microsoft PowerPoint

Pièces automibiles

SAP

Formation professionnelle

AS400