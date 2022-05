Raphaëlle LAURENT

Titulaire d’un BTS communication des entreprises et actuellement étudiante en 4ème année à l’Institut Supérieur de la Communication, ISCOM Lille, je recherche un stage professionnel d’une durée de 6 mois, à compter du 19 mars 2012.



J'ai acquis un début d'expérience professionnelle au cours de stages ou CDD qui m'ont permis de développer mon sens des contacts, de l'organisation et des responsabilités.



Particulièrement intéressée par le domaine de l'événementiel, je souhaite approfondir mes connaissances acquises durant ma formation et lors de mes stages, et les consolider au sein d’une agence ou chez l'annonceur.



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Organisation

Organisation d'évènements

Organisation de réceptions

Organisation de salons

Roadshow

Team building

Wedding

Wedding planner