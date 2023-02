Raphaëlle LEGRAND

Je suis actuellement a la recherche d'un poste Assistante ADV ( Administration des ventes) , CDD, intérim, ou CDI. disponible immédiatement.

Autour de Rambouillet - Versailles, principalement . Je ne parle pas Anglais.



En parallèle, je développe un projet professionnel dans le domaine du bien être, pour mettre en place des ateliers DIY cosmétiques naturels sur Rambouillet et dans les entreprises. Mon site web est en cours de création. .



Ce projet est dans la continuité de mon statut de VDI chez Kirei. Je me suis découverte une passion pour les soins naturels. Beaucoup de travail sur moi même, J'aime aider les gens à se sentir bien et le MLM m'a permis de me reconstruire apres mon départ de mon ancien travail chez Emitech.



Maîtrise parfaite des outils informatiques :

Pack Office + internet ( Word, Excel, power point), réseaux sociaux

Messagerie OUTLOOK, CEGID et Isoflex

Etablir devis/commande/facture/ avoir

Gestion administrative, mise en page ,

Discrète, calme, souriante, Rigueur/persévérance