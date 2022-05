Raphaelle MONVOISIN

J'ai acquis, grâce à mes expériences professionnelles, des compétences en :

- Accompagnement, conseil en développement national et /ou international : études de marché sur mesure, veilles sectorielles, études réglementaires, recommandation de stratégies de développement, identification d’opportunités, recherche et qualification de prospects, études de faisabilité économique, mise en relation avec des partenaires, etc. ;

- Commercialisation ;

- Gestion d’équipe ;

- Management de la qualité.



De retour en France après 11 années passées au Maroc, je suis désireuse de relever de nouveaux défis dans la région de Toulouse.



Mes compétences :

Marketing

Management

Développement international

Rédaction

Pilotage d'activité

Veille économique

Étude de marché

Prospection commerciale

Pilotage d'équipe

Étude de faisabilité de projets