Raphaëlle MOREAU

Ayant obtenu un titre de secrétaire assistante, je suis à la recherche d'un poste dans ce secteur.

Dynamique, autonome et rigoureuse, mes différentes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir un certain nombre de compétences comme l'esprit d'équipe et une bonne capacité d'adaptation.

Je possède une grande polyvalence et un excellent sens de l'organisation qui me permettent d'intégrer et de répondre aux attentes de tous services d'une entreprise.



Mes compétences :

Ressources humaines

Mailing

Communication interne

Archivage électronique

Gestion de la relation client

Microsoft Office

Archivage

Synthèse rédactionnelle

Rédaction

Gestion des ressources humaines

Informatique

Planification

Communication externe

Emailing

Nouvelles technologies

Accueil en entreprise

Accueil de groupes

Accueil physique et téléphonique