Raphaëlle MORINAY-MARTEL

Manager du Bureau HAYS de Rouen, j’accompagne nos consultants spécialisés dans leurs missions.

Chaque consultant au sein du cabinet HAYS détient son propre domaine d’expertise, ainsi nous pouvons accompagner tout type d’entreprises dans ses besoins en recrutement. Nous travaillons avec des clients d’exception dans des secteurs variés (BTP, Industrie, Finance, Immobilier, Services, Public-Parapublic…).

Notre objectif principal est de travailler en partenariat avec les candidats et les clients en utilisant toute notre expertise (métiers ou secteurs) et par notre connaissance du marché pour assurer la parfaite adéquation entre les candidats et les entreprises.



En quelques années, Hays France & Luxembourg est devenu l’un des leaders du recrutement spécialisé.

Hays est présent en France depuis 2001 et opère dans 15 villes : Aix-en-Provence, Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Tours.

Nos consultants experts couvrent 25 spécialisations métier : Administration des ventes, Architecture, Assistanat & Secrétariat, Assurance, Audit & Expertise Comptable, Banque, Bâtiment & Travaux Publics, Commercial, Marketing & Communication, Conseil en stratégie et organisation, Eau, Energie & Environnement, Executive, Finance & Comptabilité, FM/Maintenance/Services Généraux, Génie Electrique & Climatique, Immobilier, Industrie & Ingénierie, Informatique & Télécoms, International, Juridique, Life Sciences, Public & Para Public, Ressources Humaines, Retail&Leisure, Santé, Supply Chain, Achats & Logistique.

Hays est expert en recrutement de candidats qualifiés, professionnels et compétents à travers le monde. Nous exerçons nos activités dans les secteurs public et privé et sommes spécialisés dans les postes CDI, CDD et Travail Temporaire. Notre expertise, à travers un éventail de spécialisations métiers et secteurs fait de nous un recruteur inégalé dans le monde du travail.



N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je vous aide à atteindre vos objectifs de carrières ou recruter un nouveau candidat.



Mes compétences :

Développement commercial

Ressources Humaines

Responsable

Relations Humaines

Manager

Management

Recrutement

Expertise

Commercial