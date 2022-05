Raphaëlle NAYRAND

> 07/05/1986 (26 ans)

> Master 2 Sport Event Marketing - Ecole Supérieure de Commerce EUROMED Management

> Echange universitaire - Université de Laval (Québec, CANADA)

> Licence professionnelle de Commerce spécialité Produits/Services Equins

> Certificats TOEIC (805), TOEFL (560) et WIDAF (645)

> Maîtrise du Pack Office (Excel, World, Power-Point, etc.) et Internet / Typo3



Passionnée par les sports équestres, j'ai acquis notamment plusieurs expériences professionnelles enrichissantes dans l'événementiel sportif et l'organisation de manifestations internationales à Saumur - Capitale de l'Equitation, mais aussi à Caen (Jeux Equestres Mondiaux).

J'ai eu notamment l'occasion d'y développer les aptitudes et compétences suivantes: organisation événementielle, communication, relationnel, gestion d'équipes, gestion des relations presse et publiques, adaptabilité et autonomie...



Les informations ci-après vous donneront un aperçu de mon parcours.



Je souhaite aujourd'hui poursuivre ce projet professionnel, au sein d'une organisation sportive, des fédérations équestres, ou chez l'annonceur.



N’hésitez pas à me contacter!





www.raphaellenayrand.com



Mes compétences :

Communication

Équitation

Evénementiel

Event marketing

International

International Marketing

Management

Marketing

Sport

Gestion de projet