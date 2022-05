Raphaelle OUDOT-VERMANDE

L'Agraphe est une société spécialisée en image de synthèse et tous visuels d'architecture ( perspectives intérieures et extérieures, axonométries, plans 2D et 3D, plans de masse, de situation, plans commerciaux ...) ainsi qu'en communication graphique ( panneaux, affiches, PLV, flyers, cartes de visite, plaquettes de commercialisation...)



http://www.lagraphe.fr/



Mes compétences :

Photoshop

Artlantis studio

Archicad

Illustrator

images de synthèse

infographie

architecture

3D

graphisme

communication