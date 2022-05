Raphaëlle PANEAU

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Etudiante en Master 2 (5e année) de communication, spécialisée en Relations presse, Relations publiques et Evènementiel à l'European Communication School de Strasbourg.



Mes expériences professionnelles m'ont permis de mettre en pratique les connaissances théoriques étudiées en cours. J'ai par la même occasion développé mes capacités d'écoute et d'adaptation, ce qui me permets de répondre au mieux aux demandes des professionnels.



Passionnée par l'international et les échanges interculturels, je suis à la recherche de nouvelles rencontres professionnelles en France et à l'étranger.



Mes compétences :

Relations Publiques

Communication

Management interculturel