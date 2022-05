Raphaëlle PERCEVAL

Nicolas Treatt, un grand 'Monsieur' de la photographie de théâtre m'a insufflé cette belle passion lors d'un stage sur deux années. A l'âge de quinze, je réalise ma première exposition itinérante sur le thème du regard.



Après avoir sillonné notre belle planète, je reviens à mes débuts avec le même désir, celui de magnifier l'instant et saisir l'expression de l'âme !

Un regard peut s'adoucir ou s'endurcir selon les épreuves que nous rencontrons dans notre vie mais son intensité reste la même et reflète l'essence de notre être.



Lors des mariages ou des portaits "lifestyle", le plus important, ce n'est pas le contexte, la tenue, la coiffure ou l'objectif, c'est ce qui va se dégager de votre regard. Pas besoin d'essayer, juste rester soi-même et oser dévoiler sa beauté intérieure!