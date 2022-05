Raphaëlle PERCHET

J'ai acquis lors de mon parcours professionnel des compétences très complémentaires qui me permettent aujourd'hui de prétendre à travailler dans des domaines diversifiés comme :

- la formation

- le recrutement

- commerce

- médico social (handicap)

- insertion profesionnelle

- transport et logistique



A l'écoute des opportunités n'hésitez pas à me contacter.



Cordialement



Mes compétences :

Coordonner l'activité d'une équipe

Optimiser Coûts

Logistique transport de personnes

Recruter et former du personnel

Accompagner adultes handicapés mentaux

Coordonner des équipes éducatives et pédagogiques

Organiser

Vente