Actuellement en audit depuis plus de deux ans, je suis Senior chez Deloitte.

Ce poste comporte des responsabilités :

- Gestion d'une équipe

- Bon fonctionnement de mon portfolio de missions



et des connaissances à travers l'audit de sociétés dans le secteur du Consumer Business des PME aux sociétés cotées que se soit en French Gaap, en IFRS ou en US Gaap.