Raphaëlle ROUSSEL

Portfolio Webdesigner : raphaelleroussel.com

Behance :



Directrice Artistique / Graphiste / Infographiste passionnée, spécialisée en Webdesign depuis 2016



✓ Très bonne maîtrise de Photoshop et Illustrator

✓ Bonne maîtrise des outils de création Print sous InDesign

✓ Qualifiée en réalisation de charte graphique, illustrations vectorielles, logos et identité graphique

✓ Spécialisée depuis 2016 en Design Web & Intégration - HTML / CSS / JS / JQUERY / Wordpress ( niveau intermédiaire )

✓ Un intérêt certain pour les problématiques UX



Mes points forts :

✓ Créative avant tout !

✓ Un intérêt certain pour les technologies web, mobile et pour l'innovation

✓ Proactive, bon sens du partage en équipe et de la facilité en relation clientèle

✓ Veille concurrentielle et stratégique, grande curiosité !



Autres compétences :

✓ Infographiste pour la GMS / Univers Textile - PAP



Intéressée par :

✓ Missions en CDD, CDI en agence



>> Actuellement en recherche de nouvelles collaborations



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Communication visuelle

Création textile

Identité visuelle

Adobe Creative Suite

Adaptabilité

Création de site web

Autonomie

Contact client

Relations clients

Design Patterns

Design graphique

Logos

Web design

Intégration

Web

CSS

JavaScript

Bootstrap

Wireframe

Adobe InDesign

HTML 5

Animation Flash

CSS 3