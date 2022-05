Raphaelle VINCENT

Faites confiance à TARGET CONSO, société spécialisée dans le recrutement de consommateurs particuliers et de professionnels (tous types de profils et d'expertises) pour vos études de marché.



Avec une expérience de plus de 12 ans en agence quali, nous avons une compréhension fine de vos besoins, et - que ce soit en activant notre panel ou nos réseaux, sur listing, sur Internet ou dans le dur...-, nous mettons tout notre enthousiasme et notre énergie à rechercher pour vous les bons interlocuteurs, et vous tenons informés en permanence du process de recrutement.



Mes compétences :

Conseil client

Recrutement

Marketing

Études qualitatives

Logistique